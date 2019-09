CAD, Calendario Economico del 20 settembre 2019: focus su vendite canadesi

Giornata tutto sommato tranquilla, quella del 20 settembre 2019. Il calendario economico segnala pochi eventi in grado di muovere il mercato. Tra questi spicca la pubblicazione del dato sulle vendite, valevole per il CAD (dollaro canadese). Ad ogni modo, ecco la lista degli appuntamenti più importanti e le analisi degli esperti.

Ore 08.00. Indice tedesco dei prezzi di produzione. German PPI. Questo è indice è semplicemente una inflazione rilevata nel passaggio delle merci dal produttore al commerciante. Le dinamiche, però, non cambiano: se l’indice si avvicina al 2% annuo la spinta sulla valuta è rialzista, in caso contrario è ribassista. L’indice dei prezzi alla produzione della Germania è in calo, proprio come l’inflazione vera e propria. Relativamente ad agosto, gli analisti si attendono un -0,2% (dato precedente: +0,1%).

Ore 14.30. Vendite al dettaglio del Canada. Canada Retail Sales. Il dato sulle vendite è importante in quanto offre uno spaccato dell’economia reale e anticipa l’inflazione. Quando la variazione delle vendite supera le aspettative, la valuta trae una spinta ribassista. In caso contrario, o se addirittura la variazione è negativa, la spinta è ribassista. Coerentemente con le ipotesi di rallentamento economico, le vendite canadesi dovrebbero far segnare ad agosto un +0,3% in luogo del +0,9% del mese precedente.

Ore 17.20. Discorso del membro del FOMC Rosengren. FOMC Member Rosengren Speech. Il discorso di Rosengren si rivelerà interessante soprattutto in virtù della possibilità che questo esponente del FOMC possa offrire una panoramica circa la futura politica monetaria. Al centro della questione, ovviamente, la reazione della Fed al rallentamento del ciclo economico e a una inflazione che sta cominciando a deludere. Rosengren, comunque, è segnalato come uno dei più ostile all’ipotesi di riduzione dei tassi.

Ore 16.00. Fiducia dei consumatori dell’Unione Europea. EU Consumer Sentiment. L’indice è frutto di un sondaggio condotto su un ampio paniere di consumatori europei. Il valore che funge da spartiacque tra pessimismo e ottimismo è lo zero. Ovviamente, più alto è l’indice di fiducia, migliore è l’impatto sulla valuta (euro, in questo caso). L’Unione Europea è a rischio stagnazione, se non addirittura recessione, e ciò si riflette sul sentimento di fiducia dei consumatori. Non a caso, gli analisti stimano un pessimo -7.0 (dato precedente: 7.1).